Автобус сгорел дотла на трассе в Серпухове

По ее словам, все произошло очень быстро. Сначала у автобуса задымился капот. Потом из места, где находится двигатель, посыпалось что-то тлеющее. В транспортном средстве находились только кондуктор и водитель, им удалось выбраться.

«Они начали пытаться тушить огнетушителями до приезда пожарной и туда лезть. Все это начало дымиться еще сильнее. <…> Очень быстро все происходило. Сильный дымовал, и уже горел весь автобус. Загорелся очень быстро, как спичка вспыхнул. Мы еще думали, как бы не взорвался, потому что страшное зрелище», — сказала очевидица.