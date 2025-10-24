Автобус сгорел дотла на трассе в Серпухове

На трассе в Серпухове загорелся автобус — он полностью сгорел. Очевидица рассказала 360.ru подробности случившегося.

По ее словам, все произошло очень быстро. Сначала у автобуса задымился капот. Потом из места, где находится двигатель, посыпалось что-то тлеющее. В транспортном средстве находились только кондуктор и водитель, им удалось выбраться.

«Они начали пытаться тушить огнетушителями до приезда пожарной и туда лезть. Все это начало дымиться еще сильнее. <…>  Очень быстро все происходило. Сильный дымовал, и уже горел весь автобус. Загорелся очень быстро, как спичка вспыхнул. Мы еще думали, как бы не взорвался, потому что страшное зрелище», — сказала очевидица.

Она отметила, что не знает точной причины возгорания.

Ранее машина сгорела дотла во дворе жилого дома на юге Москвы. ЧП случилось на Россошанской улице.

