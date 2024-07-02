Полыхающий газовоз со взрывающимися баллонами сняли на видео на Кубани

Горящий газовоз потушили в станице Ширвановской на Кубани

Грузовик, перевозивший бытовые баллоны с газом, загорелся в станице Ширвановской при повороте на хутор Гуамка. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

В региональном главке МЧС уточнили, что о происшествии в Апшеронском районе спасателям сообщили в 08:55. В 09:11 на место прибыли первые подразделения.

В 09:11 по московскому времени по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание газовоза, перевозящего бытовые баллоны с газом.

Из-за случившегося пришлось перекрывать движение в районе ЧП. В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.