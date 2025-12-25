Полыхающий БЦ «Варшавская плаза» в Москве сняли на видео

Открытое горение в БЦ «Варшавская плаза» в Москве происходило с четвертого по шестой этажи, сообщили в региональном главке МЧС. По последним данным, сейчас его смогли ликвидировать. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении на четвертом этаже, где проходили ремонтные работы, уточнили в столичной прокуратуре.

«Установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

