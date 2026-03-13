Полыхающий автобус в Мурине сняли на видео

Днем 13 марта во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся автобус. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Транспортное средство вспыхнуло неподалеку от дома № 14 по Вокзальной улице в Мурине. На видео можно заметить, что огонь полностью охватил автобус, в небо поднялись огромные клубы черного дыма.

В пресс-службе МЧС по региону изданию 47news сообщили, что ситуация находится под контролем экстренных служб. Причина происшествия уточняется, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в пятницу на трассе Ларино — Уйское в Челябинской области неожиданно загорелся автобус ПАЗ, в котором ехали 23 пассажира. Водитель пытался сбить пламя самостоятельно, но получил ожоги, его доставили в больницу.