Автобус с пассажирами загорелся в Челябинской области

Утром в пятницу, 13 марта, в Уйском районе Челябинской области внезапно вспыхнул автобус ПАЗ, в котором находились 23 пассажира. Водитель, пытаясь самостоятельно потушить возгорание, получил ожоги. Об этом проинформировал сайт URA.RU .

По сообщению Госавтоинспекции, происшествие случилось около 09:17 на улице Победы в селе Уйское. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Ларино — Уйское», остановился, чтобы пропустить встречный автомобиль, после чего начался пожар.

В настоящее время сотрудники ГАИ работают на месте случившегося. Пассажиры не пострадали. Водителю госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.