Полуметровую пробоину обнаружили в корпусе затонувшего российского судна Ursa Major

В корпусе затонувшего в Средиземном море российского судна Ursa Major обнаружили пробоину размером 50 на 50 сантиметров после трех взрывов. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба владельца судна, группы компаний «Оборонлогистика».

Представители ГК рассказали, что на судне была объявлена общесудовая тревога, после чего был проведен осмотр судна.

«В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров», — рассказали в «Оборонлогистике».

По их данным, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. При этом палуба оказалась усыпана осколками.

Ранее «Оборонлогистика» заявила, что судно пострадало в результате целенаправленной террористической атаки. По показаниям членов экипажа судна, в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта.