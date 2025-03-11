Полуголый извращенец гонялся за девушками по Краснодару
Полиция Краснодара ищет мужчину, который ходил по городу со спущенными штанами
Жители Молодежного микрорайона Краснодара пожаловались на мужчину, который разгуливал по улице со спущенными штанами и преследовал женщин. Полиция начала проверку, сообщил телеканал «Краснодар».
В первый раз эксгибициониста заметили в феврале. Мужчина гулял по Молодежному району со спущенными штанами, показывал прохожим гениталии и громко сопел. Спустя месяц он объявился возле дома по улице Душистой и погнался за двумя девушками. Увидев полуголого неадеквата, они забежали в подъезд.
«Я лично не хочу, чтобы психика моих родных была искалечена из-за того, что у кого-то проблемы с головой. Будем с соседями по очереди дежурить, чтобы скрутить и отвезти в участок», — рассказал местный житель по имени Александр.
Полиция, как и в феврале, устроила проверку. О выходках мужчины она узнала из соцсетей, так как пострадавшие не обращались с заявлениями.
Похожий случай произошел в Тюмени. Полиция задержала в Калининском округе мужчину, который разгуливал по морозу в одной шапке.