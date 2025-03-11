Полуголый извращенец гонялся за девушками по Краснодару

Жители Молодежного микрорайона Краснодара пожаловались на мужчину, который разгуливал по улице со спущенными штанами и преследовал женщин. Полиция начала проверку, сообщил телеканал «Краснодар» .

В первый раз эксгибициониста заметили в феврале. Мужчина гулял по Молодежному району со спущенными штанами, показывал прохожим гениталии и громко сопел. Спустя месяц он объявился возле дома по улице Душистой и погнался за двумя девушками. Увидев полуголого неадеквата, они забежали в подъезд.

«Я лично не хочу, чтобы психика моих родных была искалечена из-за того, что у кого-то проблемы с головой. Будем с соседями по очереди дежурить, чтобы скрутить и отвезти в участок», — рассказал местный житель по имени Александр.

Полиция, как и в феврале, устроила проверку. О выходках мужчины она узнала из соцсетей, так как пострадавшие не обращались с заявлениями.

Похожий случай произошел в Тюмени. Полиция задержала в Калининском округе мужчину, который разгуливал по морозу в одной шапке.