Голый мужчина напугал жителей Тюмени

Днем 1 марта нудиста заметили в Калининском округе в районе Дома Обороны. Он шел по улице без обуви, надев только шапку и держа в руках телефон. Мужчину не смутила зимняя погода с температурой воздуха -1…-3 градуса и проходившие мимо дети.

Полиция скрутила хулигана и увезла в отдел. Источник 72.ru сообщил, что мужчина имеет проблемы со здоровьем, правоохранители передали его медработникам.

В Самарской области в поселении Станция Клявлино произошел похожий случай, но мужчина вел себя агрессивно. После побега из больницы он разгуливал голышом по улице и кричал, что всех обманывают, затем зашел в магазин, откусил кассирше кончик носа и попал в руки полицейского. После задержания дебошир умер.