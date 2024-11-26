Полугодовалого ребенка нашли убитым в Таганроге, его брата-близнеца искалечили

Полиция обнаружила шестимесячного убитого мальчика в Таганроге. Рядом находился его покалеченный брат-близнец, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России .

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в одном из магазинов города. Второго мальчика с телесными повреждениями экстренно госпитализировали. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Позднее стало известно, что полиция Таганрога задержала мать детей. Предварительно, женщина была пьяна, когда избила своих детей, а затем попыталась спрятать их в одном из магазинов города.

Врачей вызвали сотрудники магазина, заметившие детей. Прибывшие на место медики констатировали смерть одного мальчика.

Ранее житель Свердловской области жестоко расправился над своим маленьким внуком. Мужчину разозлил плач ребенка.