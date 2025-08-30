Польские байкеры устроили обряд на мемориале в Тверской области

Группа байкеров из Польши устроила провокацию на мемориале в поселке Медное в Тверской области. Об этом сообщили «Известия».

Граждане Польши сначала открыли шлагбаум, чтобы заехать на территорию объекта, несмотря на запрет. После предупреждения охранников байкеры убрали мотоциклы и стали перемещаться по мемориалу пешком. Потом иностранцы начали проводить обряд.

Старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева рассказала, что когда эти люди начали зажигать факелы и развернули незнакомые для россиян флаги, это вызвало беспокойство.

Кроме того, байкеры оставили на мемориале венок с надписью «Кохам польске», являющаяся лозунгом польской ультранационалистической организации «Всепольская молодежь». Всего их было около 40 человек. Полиция задержала всех участников провокации.

