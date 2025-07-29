Полиция задержала пришедших в Сретенский монастырь парней в женской одежде

Устроивших провокационную съемку в Сретенском монастыре трех юношей в женской одежде задержали сотрудники полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД сообщил РБК .

В ведомстве заявили, что в против двух задержанных завели административные дела по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Еще один оказался несовершеннолетним, и его дело передали в профильную комиссию для рассмотрения по существу.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет дополнительная проверка об оскорблении чувств верующих. Если правоохранители найдут в действиях подростков состав преступления, то им грозит уголовное дело.

Переодетые в женскую одежду подростки приехали в Сретенский монастырь, где приставали к прихожанам, а также назвали сатанистом повстречавшегося им священника. Все свои выходки они сняли на видео, которое опубликовали в Сети.

Внимание на поведение подростков обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала устроивших провокацию в монастыре «трансгендерами»* и заявила, что получила большой отклик от возмущенных людей, которые потребовали привлечь подростков к ответственности.

В конце июня курганские силовики задержали группу участников ячейки «Граждане СССР»**. Среди доставленных на допрос оказался трансгендер*, сменивший пол с женского на мужской в 2019 году.

*Запрещенное в России экстремистское движение.

**Запрещенная в России экстремистская организация.