«Полная непредсказуемость». Талибы больше месяца удерживают российского этнографа Каверина

Российские ученые обратились в МИД с просьбой обратить внимание на этнографа Святослава Каверина. Его уже больше месяца удерживают власти Афганистана, обвиняя в контрабанде. В беседе с 360.ru его знакомый Артем Шмелев рассказал, что никакой связи с россиянином нет.

«Это была научная экспедиция, не финансируемая, но, поскольку он отправлялся не от института, цель поездки заявлялась как туристическая», — пояснил он.

По словам Шмелева, сначала нужно было подать заявление в посольстве. Россияне так и сделали, но потом им сказали, что процесс может занять не более двух недель. С тех пор никаких новостей.

«Писали, конечно, и коллеги, и родители все, и депутатский запрос был в МИД. МИД с афганской стороной связывался, они упираются. Не отпускают его, никакой связи обратной нет», — добавил он.

Этнографа подозревают в контрабанде украшений, уточнил его знакомый. Он добавил, что родители Каверина за него переживают.

«Очень волнуются, потому что обещали через две недели, а никакой связи, не отпускают и полная непредсказуемость», — сказал он.

Мать Святослава Татьяна Каверина рассказала, что спецслужбы Афганистана удерживают ее сына уже полтора месяца. Она уточнила, что его задержали в Кундузе и 19 июля отправили в Кабул для разбирательства.

«Каверин вел этнографические, антропологические, лингвистические исследования в разных провинциях Афганистана. Такие научные экспедиции Святослав Каверин проводит регулярно с 2014 года», — уточнила она.

Ранее посольство России в Афганистане подтвердило факт задержания российского этнографа Святослава Каверина. Сейчас ведется работа по урегулированию ситуации.