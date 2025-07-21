Посольство РФ занялось вопросом задержанного в Афганистане этнографа Каверина

Посольство России в Афганистане подтвердило факт задержания российского этнографа Святослава Каверина. Сейчас ведется работа по урегулированию ситуации, сообщили РИА «Новости» в российском диппредставительстве в Кабуле.

«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — отметили в посольстве.

Сотрудник Центра палеонтологических исследований и Института востоковедения РАН путешествовал по Афганистану. Талибы задержали Каверина в городе Кундуз. Предположительно, ему предъявили обвинение в контрабанде украшений.

Ученый должен был вернуться из отделения разведки в Кабуле к утру 20 июля, однако он перестал выходить на связь. Знакомые сомневаются в его причастности к преступлению, в котором его обвинили. По их мнению, «уликами» по делу стали обыкновенные сувениры, которые Каверин приготовил для друзей и подписчиков.