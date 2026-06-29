Поляки устроили мордобой с украинцами

Поляки и украинцы стали участниками массовой драки с использованием холодного оружия в Стараховицах Свентокшиского воеводства. Заявление комендатуры республики привел телеканал TVP3 .

ЧП произошло возле залива, конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей.

«В результате произошла драка. Один из участников применил острый предмет, есть пострадавший», — заявили в ведомстве.

На место оперативно прибыли полицейские и экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшему и обеспечили охрану территории.

МВД Польши завело дело по статье об избиении, виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Силовики устанавливают личности всех участников и допрашивают очевидцев.

Ранее разъяренная толпа поляков жестоко избила украинца в городе Радом, выкрикивая при этом оскорбления по национальному признаку.