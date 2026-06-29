Поляки устроили мордобой с украинцами
Поляки подрались c украинскими мигрантами с применением холодного оружия
Поляки и украинцы стали участниками массовой драки с использованием холодного оружия в Стараховицах Свентокшиского воеводства. Заявление комендатуры республики привел телеканал TVP3.
ЧП произошло возле залива, конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей.
«В результате произошла драка. Один из участников применил острый предмет, есть пострадавший», — заявили в ведомстве.
На место оперативно прибыли полицейские и экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшему и обеспечили охрану территории.
МВД Польши завело дело по статье об избиении, виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Силовики устанавливают личности всех участников и допрашивают очевидцев.
Ранее разъяренная толпа поляков жестоко избила украинца в городе Радом, выкрикивая при этом оскорбления по национальному признаку.