Полицию вызвали к  москвичу-тяжеловесу

Источник 360.ru: москвич весом 200 кг упал в ванной и не смог подняться

В Москве местный житель весом 200 килограммов упал дома и не смог подняться. Ему удалось вызвать полицию на помощь, сообщил источник 360.ru.

ЧП в произошло в доме на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, грузный мужчина принимал ванну, рухнул и не смог подняться самостоятельно.

Он вызвал полицию на помощь. Прибывшие на место правоохранители также не справились: на ноги москвича они не подняли. Более подробная информация выясняется.

Ранее в Москве скорой потребовалась помощь в госпитализации жителя ЮЗАО весом 200 килограммов. Медики попросили пять человек в подмогу и специальную тележку.