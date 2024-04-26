Полиция занялась поиском собиравшегося съесть ежей жителя Подольска | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 00:14 Полиция занялась поиском собиравшегося съесть ежей жителя Подольска МВД: в Подольске началась проверка после публикации видео мужчины с ежами Freepik

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Сотрудники полиции начали проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина в Подольске держал ежей за задние лапы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили видеопубликацию, на которой запечатлено, как мужчина в магазине держит за задние лапы двух ежей», — указали в сообщении.

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По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством

Внимание покупателей подольского супермаркета привлек необычный посетитель, который держал в руках двух ежей. Он рассказал, что поймал животных в лесу, чтобы приготовить на ужин.

Живодеру напомнили про уголовную статью о жестоком обращении с животными. После этого он отпустил свою добычу.

Другого живодера разыскивают в Таллине. В марте жители столицы Эстонии обнаружили белку и зайца, которых неизвестный мучитель прибил гвоздями к скамейке в парке.