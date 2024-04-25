Собиравшегося съесть ежей живодера оставили без ужина в Подольске | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 17:43 Собиравшегося съесть ежей живодера оставили без ужина в Подольске Жители Подольска помешали живодеру, поймавшему двух ежей на ужин Unsplash

Читать 360 в

Покупатели подольского супермаркета заметили необычного посетителя, который держал в руках двух ежей. По словам очевидцев, мужчина заявил, что поймал животных в лесу, чтобы приготовить на ужин. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Подольск».

Возмущенные жители городского округа пригрозили живодеру уголовной статьей о жестоком обращении с животными. Только после этого мужчина отпустил свою добычу.

Реклама

По словам очевидцев, один еж практически не мог двигаться. Неравнодушные люди отнесли его ветеринарную клинику, там взять животное отказались из-за угрозы заражения бешенством. После этого всех ежей высадили в лесополосе.

Еще один живодер завелся в Таллине. В начале марта жители столицы Эстонии сообщили, что нашли белку и зайца, которых неизвестный мучитель прибил гвоздями к дереву и скамейке в местном парке. Полиция и власти города пообещали, что найдут мучителей животных.

UPD: 360.ru обратился в полицию после сообщений очевидцев о мужчине, поймавшем ежей. Заявлений на этот счет правоохранителям не поступало.