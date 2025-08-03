Полиция заинтересовалась стрельбой с балкона в Приморье

МВД установило личности стрелявших из игрушечного ружья с балкона в Уссурийске

В Уссурийске подростки стреляли с балкона квартиры из предмета, похожего на оружие. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

ЧП произошло на улице Крестьянской, кадры появились в социальных сетях.

«Сотрудники полиции установили местонахождение и личности запечатленных на видеозаписи несовершеннолетних. Похожий на оружие предмет оказался игрушечной винтовкой, стреляющий гидрогелевыми шариками», — отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что по факту инцидента заявления и обращения от граждан не поступали.

Ранее несовершеннолетние жители деревни Коробово Московской области устроили стрельбу из пневматического оружия с балкона многоквартирного дома, пострадал 12-летний парень. Стрелков оперативно задержали, пострадавшего вместе с мамой отвезли в травмпункт для оказания помощи.