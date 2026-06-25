Полиция задержала в Красноярском крае похитителей самки осетра

Правоохранители задержали в Красноярском крае трех мужчин, подозреваемых в краже самки осетра из садка по разведению на водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Благодаря записям камер рыбного хозяйства полиция установила, что на предприятие ночью проникли трое приезжих.

«Злоумышленники прошли к садку, один из них прыгнул в воду, поймал особь сибирского осетра енисейской популяции весом более 12 килограммов и понес в сторону выхода», — отметило ведомство.

Похитителями оказались житель Усть-Каменогорска 2000 года рождения и двое из Сухобузимо 1998 и 2000 годов рождения. Мужчины жили в палатке около водохранилища и принесли рыбу туда. Сотрудники предприятия прибыли на место и потребовали немедленно вернуть осетра, но особь у тому времени уже умерла. Сумма ущерба рыбному хозяйству составила 107 тысяч рублей.

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