Полиция задержала новосибирца, взявшего жену в заложники

В Новосибирске задержали местного жителя, закрывшегося в квартире с ружьем. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia .

Известно, что мужчина взял в заложники жену. Предварительно, по данным источника канала, неадекват угрожал супруге в магазине недалеко от дома. Потом он забаррикадировался в квартире и угрожал навредить себе и жене.

На место ЧП вызвали полицейских. Они оперативно начали переговоры с захватчиком. В итоге новосибирца вывели из квартиры.

Выяснилось, что дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заявили журналистам, что оружия у него не было. Это уже не первый подобный случай, новосибирец и раньше хулиганил.

Около двух недель назад житель Санкт-Петербурге застрелил супругу из охотничьего ружья. Перед этим пара поссорилась. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело против него.