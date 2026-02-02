Житель Петербурга убил жену из охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге следственные органы ГСУ СК РФ начали расследование уголовного дела по факту убийства женщины. Об этом сообщил Piter.TV .

По предварительной информации, ранним утром 1 февраля 2026 года в квартире на улице Дмитрия Устинова произошел инцидент. Мужчина, находившийся в ссоре с супругой, выстрелил из охотничьего ружья в область головы женщины. От полученной травмы жертва скончалась на месте.

Сейчас следствие проводит осмотр места происшествия и осуществляет ряд процессуальных мероприятий для выяснения всех деталей случившегося.