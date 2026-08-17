Полиция задержала двух дропперов в Ступине

Правоохранители поймали в Ступине двух дропперов, причастных к хищению более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Подмосковью.

В пособничестве мошенникам заподозрили двух ранее судимых жителей Калининграда 30 лет и 31 года. Следствие установило, что неизвестные опубликовали объявление о продаже мотоцикла.

Товаром заинтересовался житель Ступино. Он связался с лжепродавцом, который рассказал, что мотоцикл принадлежит его родственнику, и указал место встречи с реальным владельцем.

Одновременно мошенники созвонились с настоящим продавцом под видом юридической организации и направили к нему своего «сотрудника». В итоге мужчина перевел на указанные ими счета 1,3 миллиона рублей, но деньги на счет реального продавца так и не поступили.

Аферисты убедили владельца мотоцикла не общаться с их представителем. Покупатель догадался об обмане и связался с правоохранителями.

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