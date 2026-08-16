Россиян предостерегли от самостоятельного возврата денег на карту незнакомца

Клиентам российских банков не стоит самостоятельно возвращать деньги, если они пришли от незнакомого человека. Это грозит вовлечением в мошенническую схему с выводом похищенных средств, подчеркнули в комментарии РИА «Новости» в пресс-службе МВД.

В ведомстве пояснили, что вернуть чужой перевод лучше через банк, сообщив поступившую сумму, дату и время прихода средств и последние цифры своей карты. Сотрудники учреждения свяжутся с банком отправителя, чтобы провести обратную операцию.

Также не стоит вступать в переписку с незнакомцами и переходить по ссылкам, которые он может прислать. Лучшим выходом станут скриншот всех сообщений от абонента и последующая блокировка. Длительный разговор может привести к финансовым потерям.

В воскресенье, 16 августа, пресс-служба МВД выпустила предупреждение о распространении вредоносных программ, которые мошенники выдают за качественные VPN-сервисы. После установки подобного приложения злоумышленники получают доступ к банковским аккаунтам владельца.