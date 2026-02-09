Полиция задержала двух девушек из-за видео с оскорблениями белгородцев

Ирина Волк: полиция задержала двух девушек за оскорбления жителей Белгорода

Полиция задержала двух девушек после публикации видео с оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Мои коллеги из Белгорода в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение двух девушек», — написала она в телеграм-канале.

Сотрудники МВД нашли запись во время мониторинга интернета. Обеих участниц видео доставили в полицию для разбирательства. Ими оказались 22-летняя жительница Калининградской области и ранее судимая 26-летняя жительница Грайворона.

Полицейские привлекли девушек к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Суд назначил каждой штраф в размере 47 тысяч рублей и оштрафовал за мелкое хулиганство на 500 и 600 рублей.

После разбирательства девушки публично извинились перед белгородцами за свои высказывания.

В начале года полицейские задержали гражданина Украины, который в мессенджерах призывал «сровнять Белгород с землей» и устраивать теракты в Москве.