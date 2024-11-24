Полиция зачистила магазины Петербурга и Ленобласти от поддельного алкоголя и сигарет

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе десятидневного рейда по торговым точкам изъяли из продажи почти 50 тонн суррогатного алкоголя, 400 тысяч сигарет, свыше 10 тысяч вейпов и 50 литров жидкостей для них. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве добавили, что правоохранители обнаружили и прекратили работу цеха по производству поддельного алкоголя во Всеволожском районе, а также добились закрытия оптовых складов с контрафактом в Красногвардейском районе города.

«Потребительский рынок оздоровили за 10 дней», — оценили ход рейда в пресс-службе.

Там добавили, что по итогам мероприятия завели 45 уголовных дел и составили 52 протокола об административных правонарушениях.

В начале ноября суд Тюмени приговорил к шести годам колонии поставщика поддельного алкоголя, который привел к смерти 11 человек. В материалах суда указали, что подсудимый получил от подельников 46 ящиков спиртного неизвестного происхождения и пустил подделку в продажу.