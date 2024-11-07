Поставщика поддельного алкоголя, по вине которого погибли 11 человек, осудили в Тюмени

В Тюмени прошел суд над поставщиком поддельного алкоголя, по вине которого погибли 11 человек. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.
В 2021-2022 годах подсудимый получил от подельников не менее 46 ящиков немаркированной алкогольной продукции с метиловым спиртом в составе. Употребив контрафактную продукцию, 11 человек скончались, еще три пострадали.
Мужчину признали виновным в хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, и приговорили к шести годам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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