Поставщика поддельного алкоголя, по вине которого погибли 11 человек, осудили в Тюмени

В Тюмени прошел суд над поставщиком поддельного алкоголя, по вине которого погибли 11 человек. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

В 2021-2022 годах подсудимый получил от подельников не менее 46 ящиков немаркированной алкогольной продукции с метиловым спиртом в составе. Употребив контрафактную продукцию, 11 человек скончались, еще три пострадали.

Мужчину признали виновным в хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, и приговорили к шести годам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.