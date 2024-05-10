Полиция в Астрахани задержала наркокурьера после массового отравления жителей | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 14:07 Полиция в Астрахани задержала наркокурьера после массового отравления жителей МВД: мигранта-наркокурьера задержали в Астрахани после отравления пяти человек

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Астраханские полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в распространении синтетических наркотиков на следующий день после массового отравления, от которого умерли пять местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что на распространителя синтетики вышли по данным с мобильных телефонов его клиентов, которые забрали в ходе проведенных обысков.

Полицейские при взаимодействии с представителями УФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. По версии следственных органов, мигрант по указанию неустановленных лиц прятал наркотические вещества в тайниках.

В Следственном комитете РФ по региону возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек. По данным надзорного ведомства, в ночь на 9 мая в Астрахани нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительной причиной смерти назвали отравление неизвестным веществом. Предположительно, наркотиками.

Еще 14 человек госпитализировали с отравлением, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на контроль.