Неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев | 360°

Криминал 09 мая 2024, 15:09 Неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев Астраханский СК завел уголовное дело после смертельного отравления пяти горожан РИА «Новости»

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Массовое отравление неизвестным веществом произошло в Астрахани. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, пять человек скончались, 14 попали в больницу.

По данным следствия, в ночь на четверг, 9 мая, на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, включая транспорт, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

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По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Предположительно, наркотиком.

В медицинские учреждения с отравлением доставили 14 жителей Астрахани и ближайших районов. Врачи отправили 11 пациентов в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Криминалисты завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначили необходимые экспертизы, осмотрели места, где нашли тела, опросили очевидцев, а также забрали мобильные телефоны госпитализированных.

В середине марта более 30 жителей Новосибирска попали в больницу после употребления пищу роллов из доставки. Одна из пострадавших в комментарии 360.ru заявила, что врачи прописали ей курс антибиотиков и поставили капельницы. Девушка добавила, что медики сказали, что подозревают у нее сальмонеллез.

Областная прокуратура объявила о проверке заведения общественного питания, где готовили пищу. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана, откуда госпитализированные горожане получили свои заказы.