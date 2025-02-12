Полиция Томска начала проверку гибели собак после акции зоозащитников у мэрии

Сотрудники полиции Томска организовали проверку гибели собак на улицах Героев Чубаровцев и Большой Каштачной. Трупы найденных животных отправили для проведения экспертиз, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что труп собаки на улице Героев Чубаровцев обнаружили около здания городской администрации на проспекте Ленина. О гибели еще двух собак на Большой Каштачной сообщила местная жительница. По предварительным данным, животных отравили неизвестные.

РИА «Томск» сообщило, что, по данным зоозащитников, в городе с начала года погибли не менее 20 собак. Чтобы привлечь внимание муниципальных властей, они принесли к мэрии труп умершего пса. Власти посоветовали волонтерам обратиться в полицию.

Мэр Томска Дмитрий Махиня пообещал организовать проверку компании, которая отвечает за отлов бездомных животных. Акцию зоозащитников глава города раскритиковал и назвал хулиганством.

Полиция Томска обратилась к горожанам с просьбой сообщать о случаях гибели животных в отделы МВД по Советскому и Ленинскому районам города.

В начале февраля калужские зоозащитники сообщили о массовой травле бродячих и домашних собак в городе Кременки. В комментарии 360.ru они заявили, что погибли не менее 15 животных. Волонтеры подчеркнули, что намерены обратиться в прокуратуру для организации расследования.