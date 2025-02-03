Как минимум 10 бездомных собак и несколько домашних погибли в Калужской области. Об этом сообщила 360.ru волонтер Надежда.

Она рассказала, что тела собак везут на экспертизу в Ногинск. По ее словам, результаты появятся примерно через 1,5 месяца.

«Везем два трупа на экспертизу, была массовая травля», — подчеркнула активистка.

Массовая травля была в городе Кременки. Всего насмерть отравились 15 собак.

«Сейчас мы везем собак на экспертизу. Дальнейшие действия: мы пишем коллективные заявления в прокуратуру, а дальше — по ситуации», — объяснила она.

Она добавила, что собак, предположительно, отравил местный житель. Его действия засняла камера, установленная на балконе одного из жилых домов.

Ранее житель Ленобласти жестоко избил собаку своей сожительницы. Он напал на питомца после ссоры с его хозяйкой. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.