Врачи из Уфы спасли пациента с переломом пениса

Врачи 21-й городской больницы Уфы помогли 31-летнему пациенту, поступившему с диагнозом «перелом полового члена». Об этом сообщили на странице лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте» .

Мужчина жаловался на боль и отек в области гениталий. Ему потребовалась операция, которая прошла успешно. Теперь пострадавшему предстоит реабилитация продолжительностью до полугода.

В больнице отметили, что это первая операция подобного рода за последние несколько лет. Как уфимец получил травму, не сообщается.

В июне прошлого года 22-летний москвич захотел сделать скульптуру собственного полового органа, однако ошибся с составом раствора, перепутав глину с цементом. В итоге смесь затвердела прямо у него на гениталиях. Поняв, что натворил, он вызвал скорую помощь.