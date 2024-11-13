Полиция скрутила мужчину после концерта Чумакова в парке «Остров Мечты»
Задержание оскорбившего полицейских мужчину в «Острове Мечты» сняли на видео
В парке развлечений «Остров Мечты» в Москве задержали мужчину, оскорбившего полицейских. Об этом рассказал источник 360.ru.
Инцидент произошел после концерта музыканта Алексея Чумакова, который прошел в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка. Очевидцы рассказали, что мужчина оскорбил сотрудников полиции.
«Он стоял, его попросили отойти, а он начал оскорблять их. Его скрутили», — сообщил источник 360.ru.
На юге Москвы 10 ноября полиция задержала водителя, хранившего в салоне автомобиля гранату. Припаркованный автомобиль с боеприпасом в салоне обнаружили около автовокзала «Красногвардейская».