Полиция скрутила мужчину после концерта Чумакова в парке «Остров Мечты»

Задержание оскорбившего полицейских мужчину в «Острове Мечты» сняли на видео

В парке развлечений «Остров Мечты» в Москве задержали мужчину, оскорбившего полицейских. Об этом рассказал источник 360.ru.

Инцидент произошел после концерта музыканта Алексея Чумакова, который прошел в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка. Очевидцы рассказали, что мужчина оскорбил сотрудников полиции.

«Он стоял, его попросили отойти, а он начал оскорблять их. Его скрутили», — сообщил источник 360.ru.

На юге Москвы 10 ноября полиция задержала водителя, хранившего в салоне автомобиля гранату. Припаркованный автомобиль с боеприпасом в салоне обнаружили около автовокзала «Красногвардейская».