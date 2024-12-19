Полиция раскрыла убийство жителя Петергофа, совершенное 12 лет назад

В Петроградском районе Петербурга спустя 12 лет удалось установить личность пропавшего 35-летнего мужчины. Оказалось, что это пенсионер, который ранее имел контакты с правоохранительными органами, написала Neva.Today .

В ноябре 2012 года полиция открыла уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) после того, как пропал мужчина. Последним его видели 30 мая, когда он выходил из своего дома в Петергофе.

В процессе расследования выяснилось, что в исчезновении мужчины замешан 63-летний петербуржец. Его задержали 18 декабря текущего года. По предварительной версии, предполагаемый убийца встретился с мужчиной в гараже на Бабигонском шоссе, где они распивали спиртное. Между ними внезапно вспыхнула ссора, в ходе которой задержанный открыл огонь из охотничьего оружия и убил своего спутника. Тот скончался на месте происшествия.