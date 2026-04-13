Полиция раскрыла подробности жесткого ДТП с микроавтобусом в Зеленогорске

МВД: в ДТП в Зеленогорске пострадали 5 человек, в том числе дети

На Приморском шоссе в Зеленогорске столкнулись микроавтобус и кроссовер. Пострадали пять человек, в том числе двое детей и пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Столкновение произошло на перекрестке Приморского шоссе и Широкой улицы. Двигавшийся от поселка Ушково в сторону Санкт-Петербурга Volkswagen Crafter при повороте налево не уступил Geely Coolray.

Сильней остальных пострадали оба водителя и пассажирка микроавтобуса 1942 года рождения. Они находятся в тяжелом состоянии. Находившихся в автомобиле мальчиков семи и 11 лет госпитализировали с травмами средней тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Курортного района Артем Иванов.

Ранее крупное ДТП произошло в Красноармейском районе Саратовской области. При столкновении легкового авто с грузовиком погибли четыре человека.