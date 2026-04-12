Четыре человека погибли в ДТП в Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области утром 12 апреля произошло крупное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошло около 06:30 по московскому времени вблизи поселка Белогорское. Столкнулись два транспортных средства — ВАЗ 2110 и грузовик Scania, которым управлял мужчина 1968 года рождения.

В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ЧП устанавливаются.

