Полиция провела масштабный рейд в Петербурге при поддержке военной техники

Полиция Санкт-Петербурга провела масштабную операцию на въездах и выездах из города с участием военной техники, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. В ходе проверки более пяти тысяч автомобилей правоохранители обнаружили сотни нарушений и возбудили несколько уголовных дел.

В рейде, который охватил 25 контрольно-пропускных пунктов, участвовали около 200 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии. Среди них были представители ГИБДД, миграционной службы, патрульно-постовой службы и кинологи. Также в операции задействовали оперативные подразделения.

Полицейские остановили свыше пяти тысяч транспортных средств и проверили около шести с половиной тысяч человек, среди которых почти тысяча триста — иностранцы. В результате проверки было выявлено 380 административных нарушений. Из них более 200 связаны с нарушением правил дорожного движения, а еще 142 — с нарушением миграционного законодательства.

Кроме того, возбуждено пять уголовных дел по факту использования поддельных документов и одно уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.

Ранее в Орехово-Зуеве прошел профилактический рейд по выявлению автомобилей с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям. Водителям напомнили о рисках, связанных с использованием затемненных стекол. Плохая видимость может стать причиной аварий на дорогах.