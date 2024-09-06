Полиция прояснила ситуацию с забаррикадировавшимся мужчиной в Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Королева полицейским совместно со спасателями пришлось извлекать из квартиры подозреваемого в нападении с ножом. Пресс-служба МВД пояснила 360.ru, что конфликт произошел между собутыльниками.
«В одной из квартир дома 43 по проспекту Королева произошел конфликт между двумя мужчинами на почве совместного распития спиртных напитков. Одному из участников застолья потребовалась медпомощь, он госпитализирован», — сообщили в ведомстве.
Собутыльник пострадавшего
забаррикадировался в квартире, к делу привлекли спасателей МЧС. Местные жители сняли кадры работы силовиков.
В полиции сообщили, что мужчину извлекли из квартиры и доставили в отделение, проводится разбирательство.
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