Подозреваемый в нападении с ножом «засел» в квартире на севере Петербурга

78.ru: подозреваемый в нападении забаррикадировался в квартире в Петербурге

Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом, забаррикадировался в квартире на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание 78.ru .

Сотрудники МЧС совместно с силовиками предпринимают действия, чтобы попасть в квартиру, где «засел» мужчина, напавший с ножом на человека. Местные жители сняли на камеру работу спасателей.

По предварительной информации, пострадавший от нападения мужчина находится в реанимации. Официальной информации пока нет, подробности выясняются.