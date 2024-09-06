Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом, забаррикадировался в квартире на проспекте Королева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание 78.ru.
Сотрудники МЧС совместно с силовиками предпринимают действия, чтобы попасть в квартиру, где «засел» мужчина, напавший с ножом на человека. Местные жители сняли на камеру работу спасателей.
По предварительной информации, пострадавший от нападения мужчина находится в реанимации. Официальной информации пока нет, подробности выясняются.
ЧП произошло в пятницу вечером. На сотрудника московской АЗС напал иностранец и избил его, преступление попало на камеры видеонаблюдения. Нападавшего задержали, он оказался нелегальным мигрантом.
Подозреваемый в нападении с ножом «засел» в квартире на севере Петербурга
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