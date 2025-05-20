Избивал на глазах у всех. В Москве соседи спасли собаку от неадекватного хозяина
Соседи спасли собаку от избивавшего ее хозяина на юго-востоке Москвы
Жители дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы спасли собаку от хозяина, который регулярно ее избивал. Об этом 360.ru рассказала волонтер Александра.
История спасения животного началась в ночь на 19 мая, когда кадры с издевательствами над питомцем попали в Сеть. На распространившемся видео мужчина жестоко бил собаку на лестничной клетке, а напуганный пес пытался забиться в угол подъезда.
Дождавшись, когда неадеквата не будет дома, соседи забрали пострадавшее животное. Дверь им открыла подруга мужчины. Собака в это время пряталась в ванной.
«Собаку не поили и не кормили, постоянно избивали, это видели люди из окон дома и на улице. По слухам, хозяин употребляет наркотики», — сказала собеседница 360.ru.
Александра добавила, что питомца сразу отвезли в ветеринарную клинику, где он и находится по сей день. Специалисты обследовали пса и выявили обезвоживание, а также проблемы с печенью и почками.
«Животное ведет себя абсолютно миролюбиво. Пес не проявлял агрессии, даже когда ветеринары брали анализы. Однако он очень боится мужчин», — сказала волонтер.
В ближайшее время собаке найдут передержку, а после будут восстанавливать ее состояние с участием кинолога и искать новых хозяев.
Ранее стало известно, что живодеров могут обязать проходить обязательную психиатрическую экспертизу.