Избивал на глазах у всех. В Москве соседи спасли собаку от неадекватного хозяина

Соседи спасли собаку от избивавшего ее хозяина на юго-востоке Москвы

Жители дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы спасли собаку от хозяина, который регулярно ее избивал. Об этом 360.ru рассказала волонтер Александра.

История спасения животного началась в ночь на 19 мая, когда кадры с издевательствами над питомцем попали в Сеть. На распространившемся видео мужчина жестоко бил собаку на лестничной клетке, а напуганный пес пытался забиться в угол подъезда.

Дождавшись, когда неадеквата не будет дома, соседи забрали пострадавшее животное. Дверь им открыла подруга мужчины. Собака в это время пряталась в ванной.

«Собаку не поили и не кормили, постоянно избивали, это видели люди из окон дома и на улице. По слухам, хозяин употребляет наркотики», — сказала собеседница 360.ru.