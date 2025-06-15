Полиция Пхукета подтвердила гибель российской спортсменки в море

Полиция Пхукета: россиянка Юлия Родина скончалась в больнице от утопления в море

Полиция Таиланда подтвердила смерть российской спортсменки Юлии Родиной на Пхукете. Женщина утонула во время купания в море, сообщило подробности РИА «Новости» .

«Гражданка России Юлия Родина, возраст 41 год, скончалась в больнице Bangkok Hospital Phuket, причиной смерти стало утопление», — сообщили в полиции.

Спортсменку доставили в больницу с пляжа в районе Ченг-Тхале. Медики пытались реанимировать женщину, но не смогли, смерть констатировали 12 июня.

Ранее в соцсети ее подруга рассказала, что Юлия, которая была бодибилдершой и профессиональным фитнес-тренером, не справилась с отбойным течением и захлебнулась. По данным местных СМИ, когда спасатели вытащили женщину из воды, у нее не прощупывался пульс.

В день трагедии на пляже были выставлены красные флажки, запрещающие купание.