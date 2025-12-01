Полиция Петербурга задержала более 30 подростков за дебош на проезжей части

Группа подростков устроила массовый дебош в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, 30 ноября. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, в отдел доставили 33 несовершеннолетних участника из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.

С жалобами в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что подростки выбегали на проезжую часть, повредили павильон остановки и залезли на крышу пришедшего троллейбуса, оторвав «рога» от проводов.

В ходе беседы с правоохранителями подростки рассказали, что все они подписаны на одну из социальных сетей, где получили сообщение о встрече на улице Челюскина для совместного подъема на крышу дома.

Несколько участников вандального флешмоба привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и мелкое хулиганство. Всех задержанных подростков передали законным представителям.

Для проведения дополнительной проверки и установления личности организатора сбора подростков полицейские завели уголовное дело о вандализме.

В конце октября подростки устроили погром на кладбище новосибирского села Заливино, где повредили 80 памятников. В областной прокуратуре сообщили, что взяли под контроль работу следователей, а также организовали проверку органов системы профилактики.