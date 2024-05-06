Полиция отказалась от вскрытия квартиры с запертыми кошками в Отрадном | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 20:48 Полиция отказалась от вскрытия квартиры с запертыми кошками в Отрадном Полиция Москвы не увидела угроз для запертых в квартире кошек в Отрадном

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Прибывшие в дом на Алтуфьевском шоссе в московском районе Отрадное волонтеры не смогли добиться вскрытия квартиры с запертыми внутри 14 кошками. Владелец животных на связь выходить отказался, а полиция не увидела угрозы для жизни питомцев. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

В ходе беседы с журналистами жильцы и волонтеры рассказали, что изначально в квартире находились 30 кошек. Часть животных удалось спасти благодаря бывшей девушке владельца квартиры, которая открыла дверь зоозащитникам.

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Остальные питомцы остались запертыми. При этом их хозяин уходит из дома на несколько суток, оставляя животных в одиночестве с пустыми мисками для корма и лотками.

«С ним пытались разговаривать, но это ничего не дало. Он говорит, что это его животные и он сам несет за них ответственность. Сказал, что занимается продажей кошек, поэтому повлиять на него никак нельзя», — заявил один из волонтеров.

Зоозащитники добавили, что на поведение владельца кошек уже жаловались соседи, потому что запах проник не только в подъезд, но и в их квартиры. Люди обращались во все инстанции, но практически везде получили отказ. Причин для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными правоохранители не увидели.

По словам волонтеров, владелец кошек после спасения 16 питомцев заявил, что тоже обратился в полицию с заявлением. Ситуацию осложняет то, что психическое состояние мужчины вызвало вопросы как у соседей, так и у зоозащитников. Они пояснили, что в качестве аргумента содержания животных в антисанитарии владелец сослался на «кошачьего бога» и ничего страшного в своем поведении не видит.