Полиция опровергла слухи о мигрантских волнениях в Перми

Полиция опровергла распространявшиеся в соцсетях сообщения о якобы массовых беспорядках с участием мигрантов в микрорайоне Крым Кировского района Перми. Как сообщили в региональном управлении МВД , информация о волнениях не соответствует действительности.

Во вторник в городских пабликах появились утверждения о скоплении машин правоохранителей недалеко от микрорайона Крым. Пользователи соцсетей предположили, что это связано с некими «мигрантскими волнениями».

В полиции пояснили, что каких-либо массовых беспорядков не зафиксировано, а действия сотрудников на месте связаны с плановой работой по охране общественного порядка. В ведомстве также призвали СМИ и пользователей соцсетей не делать поспешных выводов и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу.

Ранее в Москве во время профилактической операции задержали около 300 мигрантов-нелегалов. Росгвардия сообщила, что у 400 иностранцев, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили документы. Их доставили в отдел полиции по подозрению в нарушении миграционного законодательства.