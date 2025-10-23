Полиция нашла омича в женском парике, который ломился в чужие квартиры

Правоохранительные органы в Омске установили личность мужчины, который ночью расхаживал в женской одежде и парике в подъезде многоквартирного дома по улице Масленникова и пытался попасть в квартиры. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МВД.

В отделе мужчина объяснил, что был пьян и попал в чужой дом по ошибке. Его внимание в подъезде привлек цветок алоэ, листья которого он хотел принять в качестве средства от простуды. Мужчина оторвал несколько листьев и ушел домой.

Женский наряд он объяснил действием алкоголя. После большого количества выпитого омич так делал уже несколько раз и не думал о последствиях. В полиции отметили, что проведут с мужчиной профилактическую работу, проверка продолжается.

Ранее жители Омска рассказали, что мужчина пытался подобрать ключи к чужим квартирам. При этом переодевание за ним замечали не в первый раз.