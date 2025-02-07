Полиция накрыла подпольное казино в жилом доме Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила подпольное казино в обычной квартире жилого дома на Лахтинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Когда правоохранители пришли по адресу, они застали там троих посетителей и троих сотрудников: двух женщин 22 и 39 лет, а также 29-летнего мужчину. В ходе обыска в квартире полицейские обнаружили восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, на которых проводились азартные игры.
Полицейские возбудили уголовное дело. Администраторов подпольного казино допросили в качестве подозреваемых в организации и проведении незаконных азартных игр. Расследование продолжается.
Ранее подпольное казино накрыли на востоке Москвы. Злоумышленники организовали подпольный игорный дом в нежилом помещении в районе Метрогородок. У подозреваемых изъяли деньги, гаджеты и игорное оборудование.
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