Полиция накрыла подпольное казино в жилом доме Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила подпольное казино в обычной квартире жилого дома на Лахтинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Когда правоохранители пришли по адресу, они застали там троих посетителей и троих сотрудников: двух женщин 22 и 39 лет, а также 29-летнего мужчину. В ходе обыска в квартире полицейские обнаружили восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, на которых проводились азартные игры.

Полицейские возбудили уголовное дело. Администраторов подпольного казино допросили в качестве подозреваемых в организации и проведении незаконных азартных игр. Расследование продолжается.

Ранее подпольное казино накрыли на востоке Москвы. Злоумышленники организовали подпольный игорный дом в нежилом помещении в районе Метрогородок. У подозреваемых изъяли деньги, гаджеты и игорное оборудование.

