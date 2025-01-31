Подпольное казино накрыли на востоке Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за создания нелегального казино на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.
По данным следствия, злоумышленники организовали подпольный игорный дом в нежилом помещении в районе Метрогородок. Следственный комитет и полиция совместными усилиями пресекли его работу.
Четырем причастным предъявили обвинения, в ближайшее время им изберут меру пресечения. У подозреваемых изъяли деньги, гаджеты и игорное оборудование.
В конце прошлого года в суд передали уголовное дело против 18-летнего жителя поселка Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе. Молодой человек снял помещение на местном рынке и организовал там подпольное казино, а в помощь себе привлек 25-летнюю местную жительницу. Ущерб составил свыше 160 тысяч рублей.
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