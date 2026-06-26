Полиция поймала в Железногорске наркоагронома-любителя

Правоохранители задержали в Железногорске местного жителя, который создал в своем гараже систему для выращивания, производства и хранения наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба полиции Красноярского края.

У мужчины 1978 года рождения изъяли 24 куста растения конопли, а также 428 грамм переработанного и 515 грамм подготовленного к переработке растения.

«Доморощенный наркоагроном поспешил сообщить правоохранителям, что занялся садоводством исключительно ради собственного употребления», — отметили в пресс-службе.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские задержали в Ленобласти двух жителей Петербурга за производство синтетических наркотиков. По версии следствия, 47-летний и 49-летний мужчины оборудовали подпольную лабораторию в деревне Покровка Гатчинского района.

Правоохранители нашли наркотики, а также 40 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом 670 литров