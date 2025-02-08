Полиция нагрянула в морг. Стали известны причины массовых обысков в Таганроге

Силовые структуры провели обыски в таганрогском морге. Его сотрудников, как рассказал источник 161.ru , заподозрили во взятках.

Собеседник издания объяснил, что правоохранители заподозрили в системном вымогательстве денег как руководство заведения, так и его персонал. Предположительно, в морге Таганрога за ускоренное оформление выдачи тел от родственников усопших требовали дополнительные деньги.

Кроме того, за бальзамирование покойников и за грим, который наносится перед погребением, сотрудники морга также брались только после получения взятки. В таком режиме здесь работали около пяти лет. Следствие полагает, что с 2020 года злоумышленники выманили у родственников усопших более 70 миллионов рублей.

Во время обыска сотрудники оперативных служб изъяли компьютеры и документы учреждения. Имена подозреваемых не разглашалось.

Ранее в субботу, 8 февраля, правоохранители задержали за взятки главу самого западного города России. Мэра Балтийска подозревают в коррупции.