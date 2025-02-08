Взяли за взятки. Главу Балтийска задержали вместе с заместителем

Главу Балтийска Мельникова и его заместителя задержали по подозрению во взятке

Мельникова заподозрили в получении взятки. Власти задержали также его заместителя Максима Коваленко — по данным следствия, крупную сумму денег своему непосредственному начальнику передал именно он.

В отношении обоих фигурантов Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по оперативным материалам, которые ранее собрал калининградский антикоррупционный отдел УМВД.

Коваленко, как полагает следствие, передал Мельникову около 575 тысяч рублей 15 января прошлого года. Взамен начальник пообещал ему покровительство и «попустительство по службе».

Полиция начала серию обысков как в домах фигурантов уголовного дела, так и на их рабочих местах. Следователи допрашивают главу Балтийска и его заместителя. Дали ли они признательные показания — пока не сообщалось.

В январе 2025 года топ-менеджер Росатома Сахаров признался в получении крупной взятки. Ему передали около 33 миллионов рублей.