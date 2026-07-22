Полиция начала проверку после массовой драки подростков в Воскресенске

Группа несовершеннолетних избила сверстников в Воскресенске Московской области. О деталях происшествия сообщила пресс-служба подмосковной полиции в официальном телеграм-канале .

Драка произошла у одного из жилых домов на улице Быковского. Свидетели стычки в социальных сетях заявили, что подростки «избили троих ребят толпой», в числе пострадавших оказался парень с ограниченными возможностями здоровья.

По версии очевидцев, на замечания взрослых несовершеннолетние не реагировали. К месту происшествия незамедлительно вызвали наряд правоохранителей, но злоумышленники успели разбежаться.

Пока в дежурную часть с жалобами на побои никто не обратился. Полицейские опросили свидетелей и начали принимать меры по розыску участников драки.

По предварительным данным, поводом для схватки стал конфликт из-за вейпа.

Ранее в июле девушка и парень пострадали в драке с группой незнакомцев в Долгопрудном.